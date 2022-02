Elon Musk está novamente apaixonado. Depois do divórcio com a cantora Grimes, o empresário, de 50 anos, reencontrou o amor lado de uma jovem atriz de 27 anos.

O CEO da Tesla e fundador da Space X foi fotografado a sair de um avião particular com uma mulher misteriosa. Após as imagens terem sido tornadas públicas pelo Daily Mail, um fonte próxima da publicação revelou que era Natasha Bassett a mulher em causa.

"Eles namoram há vários meses e estão nnum relacionamento monogâmico agora", assegura a mesma fonte.

