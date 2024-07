Depois da notícia de que Elon Musk esteve em Portugal no final da semana passada, tendo aterrado no Aeródromo de Tires no dia 5 de julho, agora a família do empresário mostrou algumas imagens em que aparece a passear por Lisboa.

A mãe do fundador e CEO da SpaceX, Maye Musk, recorreu ao Instagram para revelar que viajou para Portugal. De acordo com as publicações que fez na rede social, terá viajado de Atenas até à capital portuguesa.

Na legenda das partilhas explicou que estava a "explorar Lisboa com a família e amigos". "A minha primeira vez. Uma cidade tão linda", acrescentou, mas não deixando de comentar também (com orgulho no filho): "Muitos Tesla Ubers".

Além disso, referiu que a viagem era uma "comemoração antecipada dos 50 anos de Tosca Musk" - filha de Maye e irmã de Elon Musk que vai celebrar o seu aniversário no dia 20 de julho. Vejas as imagens na galeria.

Por sua vez, Tosca Musk também publicou algumas imagens na sua página e disse: "Portugal, és o meu preferido".

Recorde-se que existe alguma especulação em torno da vinda de Elon Musk a Portugal, por causa de alegações anteriores relacionadas com a exploração de lítio, mas nada confirmado, podendo o empresário ter apenas escolhido o país como destino de férias.

