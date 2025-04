Elon Musk terá oferecido uma choruda quantia de dinheiro a Ashley St. Clair para esta não falar do filho que têm em comum, mantendo o tema em segredo.

Segundo o The Wall Street Journal, citado pela People, o fundador da Tesla, de 53 anos, terá dito que pagava 15 milhões de dólares à influencer, de 26 anos, e ainda uma pensão de alimentos de 100 mil dólares por mês em troca de não dizer nada em público sobre o filho, que se chama Romulus.

Uma fonte próxima de Ashley St. Clair confirmou à People os valores oferecidos por Elon Musk em troca do seu silêncio. E não ficou por aqui, revelando também que houve acordos semelhantes a serem negociados com outras mães dos filhos do empresário.

De recordar que Elon Musk é pai de outros 13 filhos, que divide com três mulheres diferentes.

