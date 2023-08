É caso para dizer que o relacionamento entre Jessica Athayde e Diogo Amaral segue de 'vento em popa'. Atualmente, o casal encontra-se de férias com os filhos, Oliver e Mateus (sendo este fruto do anterior relacionamento de Diogo com Vera Kolodzig) num local que ainda não foi desvendado.

Entretanto, é nas respetivas contas de Instagram que estes têm vindo a partilhar momentos destes dias de descanso repletos de mergulhos, comida e muita diversão.

Recorrendo à mesma plataforma digital, a artista aproveitou para deixar um elogio ao companheiro. "Melhor pai na cidade", escreveu na legenda de uma fotografia de Diogo.

Recorde-se que Jessica e Diogo chegaram a estar separados durante um ano e meio, época em que o artista esteve em tratamento por causa do vício em drogas. Entretanto, decidiram voltar a dar uma nova oportunidade ao amor.

