De férias em família, Jessica Athayde tem vivido momentos divertidos na companhia do namorado, Diogo Amaral, do filho, o pequeno Oliver e ainda do enteado, Mateus.

Esta quarta-feira, 23 de agosto, a atriz partilhou um curioso vídeo com os seguidores da sua página de Instagram.

Trata-se do momento no qual o companheiro a leva às cavalitas, conforme poderá ver pelo vídeo na galeria.

Até ao momento, o casalinho não revelou o seu destino de férias.

