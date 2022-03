Elma Aveiro respondeu a uma série de questões colocadas por seguidores do Instagram, sendo que numa delas perguntou-se o seguinte: "É verdade que foi convidada para o Big Brother Famosos?".

"Sim, já falei sobre isso... com todo o respeito que tenho por todos, mas é um programa com o qual não me identifico. Não acho piada nenhuma ao programa", notou a irmã de Cristiano Ronaldo.

Ora veja.



© Instagram - Elma Aveiro

