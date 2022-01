Cristiano Ronaldo está a desfrutar de uns dias de descanso no Dubai e partilhou no Instagram uma carinhosa imagem em que aparece com os filhos, Cristianinho, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo.

Uma publicação que rapidamente chamou a atenção, especialmente da família que não ficou indiferente ao ternurento retrato.

No Instagram, a irmã de Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, fez questão de reagir publicamente à fotografia. "Lindo do meu [coração]. Família", escreveu, mostrando-se 'derretida' com a ternurenta publicação.

© Instagram

