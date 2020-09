Elma Aveiro mergulhou no baú de memórias e recuperou um antigo registo do irmão, Cristiano Ronaldo, com o pai, José Dinis Aveiro. Uma imagem que lhe 'aqueceu' o coração e que fez questão de partilhar nas suas redes sociais na noite desta quarta-feira, dia 9, um dia depois de CR7 conquistar um marco único pela Seleção Nacional.

"Que recordação linda, como vos amo. Cada dia que passa orgulho-me [mais] da linda família que tenho. Obrigada, Deus, por me teres dado a família mais linda e abençoada do mundo", escreveu na legenda.

Recorde-se que o pai de Elma, Katia, Hugo Aveiro e Cristiano Ronaldo morreu em 2005, vítima de problemas renais.

