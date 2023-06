Elma Aveiro partilhou um comunicado no fim de semana passado onde se mostrava revoltada com "muitos e muitas aldrabonas, invejosas e doentes que não fazem nem farão parte deste lindo projeto", referindo-se ao seu espetáculo de moda.

Entretanto, a irmã de Cristiano Ronaldo fez uma videochamada para o 'TVI Extra' e conversou com Flávio Furtado sobre a nona edição do 'Fashion Show by Elma' vai realizar-se no dia 16 de junho em Lisboa. No fim, não deixou de reagir ao comunicado que partilhou.

"Não deixo nada por dizer e agora aparece toda a gente a querer dar opiniões e a meter-se nas coisas que não lhes pertence, e eu não deixo isso. Quando peço opinião, dêem, quando não peço, não dêem", comentou.

Leia Também: "Andam aí muitas aldrabonas, doentes e invejosas". Elma Aveiro revoltada