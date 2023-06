Revoltada com comentários sobre o seu projeto de moda, Elma Aveiro decidiu partilhar um comunicado este sábado, dia 10 de junho.

Nas stories da sua página de Instagram, a irmã de Cristiano Ronaldo começou por escrever: "Queria informar que o 'Fashion Show by Elma' pertence somente a mim, Elma Aveiro, e junto neste projeto para qualquer informação esta é a minha equipa - Arthur Bello e João Pedro".

"Andam aí muitos e muitas aldrabonas, invejosas e doentes que não fazem nem farão parte deste lindo projeto… Um bem haja e venham dia 16 há mais um grande evento", rematou.

De referir que a nona edição do 'Fashion Show by Elma' vai realizar-se no dia 16 de junho em Lisboa.



© Divulgação Instagram

