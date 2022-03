Elma Aveiro matou as saudades do irmã, Cristiano Ronaldo, na noite desta quinta-feira, 24 de março, quando foi ao Estádio do Dragão para assistir ao jogo de Portugal contra a Turquia.

Nas stories da sua página de Instagram, Elma partilhou algumas imagens durante o jogo e no final mostrou o rápido encontrou com o irmão.

"Como é bom abraçar-te, amor da minha vida", escreveu na legenda de uma fotografia em que surge junto de CR7. Veja na galeria.

De recordar que Elma Aveiro acompanhou a mãe, Dolores Aveiro, e José Andrade, que também estiveram no Estádio do Dragão, no Porto, para ver a seleção nacional. No final de jogo, quem saiu vencedor foi Portugal.

