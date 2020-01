Elma Aveio esteve, na noite desta quarta-feira, com Cláudia Raia e Luís Borges. Uma noite que ficará guardada na sua memória e que fez questão de partilhá-la com os que a seguem no Instagram.

Na rede social, a irmã de Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia com o modelo português e outra com a atriz brasileira, mostrando-se muito feliz por ter conhecido ambos, tendo elogiado os mesmos.

"Que prazer tão grande conhecer-te. Adorei. Linda mulher que és, tão talentosa. Sou e serei sempre tua fã", disse na legenda da fotografia onde surge na companhia de Cláudia Raia.

Já na descrição da foto em que aparece ao lado de Luís Borge, Elma escreveu: "Que pessoa maravilhosa que és. Foi maravilhoso conhecer-te. Deus te abençoe, a ti e aos teus filhos, sempre".

