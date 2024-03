Elma Aveiro foi convidada de Cristina Ferreira esta manhã no 'Dois às 10', e esteve à conversa com a apresentadora sobre a sua vida, falando ainda da relação com o irmão mais novo, Cristiano Ronaldo.

Após a participação no programa, a empresária partilhou uma fotografia do momento e deixou elogios a Cristina Ferreira.

"Foi um prazer tão grande contar um pouco da minha história a uma excelente profissional como tu, que admiro tanto, mas para além do teu profissionalismo, ver a linda mulher que te tornaste, e só quem te conhece vê o tanto que estás feliz e realizada. Um obrigada e sê feliz, Cristina", escreveu Elma na legenda da fotografia.

