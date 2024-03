Elma Aveiro foi esta manhã convidada de Cristina Ferreira no 'Dois às 10' e esteve a falar com Cristina Ferreira onde falou, entre outros temas, sobre o irmão mais novo, Cristiano Ronaldo.

A empresária, de 50 anos, mostrou-se muito grata ao irmão por lhe proporcionar a vida que tem hoje em dia e falou sobre as críticas que ela, a irmã, Kátia, e a mãe, Dolores, recebem constantemente.

"Tudo o que eu tenho devo-o a ele. As pessoas costumam dizer 'Ah, elas vivem à custa do Ronaldo, [que] temos tudo à custa do Ronaldo'", começou por dizer. "E se ele não desse? Iam falar na mesma", continuou, recordando o período da vida do irmão em que ele ainda não era conhecido.

"Antes de ele ser famoso quem é que o ajudou e quem é que esteve com o Ronaldo? As irmãs e a mãe. Não faz sentido ele ter muito e não partilhar com a família. Nem faz parte dele como ser humano", acrescentou ainda.

Veja no vídeo abaixo.