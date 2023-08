Elma Aveiro foi das primeiras da família a celebrar publicamente o aniversário de Rodrigo, filho mais velho de Katia Aveiro.

Nas stories da sua página de Instagram, a tia 'babada' publicou uma fotografia em que aparece abraçada ao jovem e dedicou-lhe uma carinhosa mensagens de parabéns.

"O meu menino lindo da tia faz anos hoje. Amo-te muito", escreveu.

Publicação de Elma Aveiro© Instagram

De recordar que a avó Dolores e a mãe Katia Aveiro também assinalaram a data especial no Instagram.

Rodrigo é fruto da relação terminada de Katia Aveiro com José Pereira. O ex-casal tem ainda em comum o pequeno Dinis. Katia é também mãe de Valentina, fruto da relação que mantém com Alexandre Bertolucci Jr..

Leia Também: Dolores Aveiro de férias com as filhas no Algarve