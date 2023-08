Dolores Aveiro voltou a destacar junto dos seguidores da sua página de Instagram uma data especial. Desta vez assinalou o aniversário do neto Rodrigo, filho mais velho de Katia Aveiro.

"O meu neto querido hoje faz anos. És um ser humano tão bom, meu menino querido da avó. Que Deus te dê sempre saúde e uma vida longa. A avó ama-te muito. Feliz aniversário", pode ler-se na legenda de uma fotografia de Dolores com o neto Rodrigo.

Após a partilha, foram muitos os seguidores que rapidamente deixaram uma carinhosa mensagem na caixa de comentários.

De recordar que Rodrigo é fruto da relação terminada de Katia Aveiro com José Pereira. O ex-casal tem ainda em comum o filho Dinis. Katia é também mãe de Valentina, da atual relação com Alexandre Bertolucci Jr..

