Elma Aveiro faz parte do leque de figuras públicas portuguesas que é com grande frequência alvo de constantes críticas e comentários negativos. Mas será que a irmã de Cristiano Ronaldo lida bem com estes 'ataques'?

"Como lida com as críticas? A Elma não é de ferro. Não quebra nunca?", quis saber um seguidor, aproveitando a oportunidade lançada pela empresária para que lhe fossem colocadas questões através da rede social Instagram.

"As pessoas que criticam são mal amadas e sem vida própria. Claro que fico muitas vezes triste com tanta injustiça, mas infelizmente não consigo fazer nada", assegura Elma.

