Ellen Pompeo iniciou um podcast esta semana, intitulado 'Tell me', onde fala abertamente sobre aspetos da sua vida pessoal e profissional.

No primeiro episódio, Pompeo juntou-se a Patrick Dempsey, ex-estrela da série 'Anatomia de Grey', para recordarem momentos marcantes que viveram juntos.

A atriz conta que ficou entusiasmada na altura em que lhe anunciaram que haveria a possibilidade de trabalhar com Denzel Washington.

"Ele chegou três semanas antes para se familiarizar, porque o Denzel não vê muita televisão, provavelmente nunca tinha visto a série", conta. "Ele aceitou porque a mulher era uma grande fã... acho que ele olhou para isto como um bom exercício para vir e realizar alguma coisa rápido", continua.

"Mas, imagina o Denzel Washington chegar e realizar um episódio de Anatomia de Grey? É algo que eu nunca pensei que veria, nunca", acrescentou.

"Ouvi e fiquei com inveja", confessou Dempsey, notando que adoraria trabalhar com Denzer.

No entanto, ao contrário do que se poderia pensar, a gravação do episódio não foi tranquila como se esperava. "As estrelas são estrelas por uma razão. Há uma energia e vibração que têm que os torna carismáticos. O Patrick tem isso, o Obama também (...) mas o Denzel é estrela de cinema, certo? Não percebe nada de televisão", notou.

Pompeo conta que numa cena em que a sua personagem, Meredith Grey, ouve um pedido de desculpas de um paciente que lhe partiu o queixo, teve de um desentendimento com Denzel.

"Ele foi do género, 'eu sou o diretor'! Não lhe digas o que fazer! [ao ator com quem contracenava]. Eu fui do género, 'ouve, meu filho da p***, esta série é minha! Estes bastidores são meus! O que é que estás para aí a falar, mal sabes onde é a casa de banho", afirmou.

Ellen revela que ficou bastante chateada com Denzel com esta situação, mas que depois de tudo gravado acabou por colocar a discussão para trás das costas.

"Ficamos bem depois. Ele é um dos melhores naquilo que faz", completou.

