Uma telespetadora da série "Anatomia de Grey", que já vai na décima-sétima temporada, não gostou da preponderância dada à COVID-19 nos episódios atualmente em exibição em países como Portugal e escreveu-o com todas as letras no Twitter. "Acho que sou um extraterrestre porque acho que foi um monte de lixo. Adoro a série mas detestei esta temporada", desabafou em resposta ao comentário de outra seguidora da trama hospitalar. A protagonista, Ellen Pompeo, leu a afirmação e reagiu de imediato. "São 17 temporadas e não podemos agradar a todos o tempo todo. Definitivamente, não é fácil continuar com a série e mantê-la boa. Eu comprendo-o. De qualquer modo, obrigada por assistir e pelo seu retorno, que é sempre importante", respondeu a atriz e produtora norte-americana de 51 anos, nascida em Everett, no Massachusetts. "Foi muito difícil não poder andar a passear nos bastidores, já que não podíamos interagir como antes quando não estávamosa filmar", desabafou ainda a artista americana.