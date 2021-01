Ellen DeGeneres já regressou com o 'The Ellen DeGeneres Show' e, esta quarta-feira, falou sobre a sua experiência com o novo coronavírus. No primeiro episódio que aconteceu depois de ter estado infetada com Covid-19, a apresentadora contou que soube da doença quando estava pronta para gravar o formato.

Já em estúdio, a preparar-se para gravar, foi quando soube que tinha testado positivo à Covid-19.

"Obviamente, há muitas coisas negativas a acontecer, por isso quero falar sobre algo positivo, o mesmo teste à Covid", disse a apresentadora, de 62 anos, ao público virtual.

De recordar que com os aumentos dos casos de Covid-19, a produtora do programa decidiu gravar o mesmo com um reforço da medidas de segurança por causa da pandemia. Uma delas foi a redução do número de pessoas em estúdio.

"Eu estava a tratar do cabelo e da maquilhagem, a passar pó no rosto e a colocar as minhas extensões, quando o meu assistente, Craig, entrou e disse: 'Tu testaste positivo à Covid'. Então, todos os que estavam à minha volta 'fugiram'", recordou.

No início do passado mês de dezembro, DeGeneres confirmou que estava infetada com o novo coronavírus, e esta quarta-feira contou como é que deixou o estúdio assim que soube da doença, tendo ficado depois de quarentena em casa.

Ellen lembra, de bom humor, que a mulher, Portia de Rossi, fez questão que dormissem em camas e quartos separados. Além disso, contou também que nos primeiros três dias dormiu 16 horas por dia.

Teve dores musculares que levou a que os médicos lhe receitassem analgésicos e relaxantes musculares. "As minhas costas pioraram, parecia que tinha partido uma costela", partilhou, referindo que estas dores foi o único sintoma da doença que teve. "Não tive dores de cabeça, não tive febre, não perdi o paladar", disse.

DeGeneres continua sem saber como é que contraiu o vírus, acrescentando que usa sempre máscara. "Sei que neste momento muitas pessoas estão a lutar contra esta doença, o meu coração está com todas essas pessoas. Como sempre, espero que este programa lhe dê um pouco de alegria, que ilumine o seu dia", concluiu.

Leia Também: Programa de Ellen DeGeneres vai regressar após luta contra a Covid-19