Ellen DeGeneres vai voltar à televisão, pouco mais de um ano após a última emissão do seu talk-show, 'The Ellen DeGeneres Show', que chegou ao fim em maio de 2022, após 19 anos no ar, envolto em alegações de mau ambiente nos bastidores.

Este mês, a apresentadora, de 65 anos, será a protagonista do documentário 'Saving The Gorillas: Ellen's Next Adventure' no Discovery Channel.

"Cada coisa levou-me a ter uma plataforma grande o suficiente para dizer: ‘Vejam o trabalho que a Dian Fossey fez’. Não há nada que nos mantenha mais no presente, mais no agora, do que sentar-se com gorilas", afirmou a apresentadora.

O documentário vai ser emitido nos dias 23 e 24 de setembro (Dia Mundial do Gorila). O programa destacará o amor de Ellen pelos animais e a sua admiração pela primatóloga Dian Fossey, que morreu em 1985, motivo pelo qual construiu o Ellen DeGeneres Campus of the Dian Fossey Gorilla Fund, no Ruanda.

O campus foi inaugurado no ano passado e tem ajudado na conservação e na biodiversidade dos gorilas. Recebe visitantes, incluindo grupos de crianças em idade escolar.

