A rainha Letizia esteve esta quarta-feira na sua terra natal, as Astúrias, para assinalar o início do ano letivo do curso de Formação Profissional.

Foi com um sorriso no rosto que a mulher de Felipe VI chegou à cidade de Langreo, com um visual elegante, ao qual decidiu dar uma 'segunda vida'.

Letizia optou por um casaco bouclé branco e cinzento, com decote redondo, botões prateados, uma peça da Massimo Dutti, que tinha um custo de 149 euros e pertence à coleção passada, motivo pelo qual já não se encontra à venda.

A rainha estreou esta peça em março passado em Valladolid, durante um evento no âmbito dos Prémios Princesa de Girona. Dessa vez optou por usá-lo sem nada, mas esta quarta-feira deu-lhe uma 'nova vida' acrescentando-lhe um cinto largo preto, da Hugo Boss, que ajudou a marcar a sua cintura.

Para completar, a rainha optou por uma calças pretas, sapatos de salto baixo da mesma cor e o cabelo apanhado num rabo de cavalo.

