Ellen DeGeneres revelou que se mudou temporariamente para casa da estrela de 'Friends' porque vendeu recentemente a sua mansão, em Beverly Hills, colocando assim um ponto final nos rumores sobre o casamento com Portia de Rossi.

"Não estou a ter problemas conjugais", afirmou a apresentadora no episódio do programa 'The Ellen DeGeneres Show', esta quinta-feira.

Ellen destacou que a atriz era neste momento a sua "senhoria", ao que Cox respondeu: "Não me considero senhoria, considero-me tua colega de quarto".

"Sim, não nos vemos muito, mas somos colegas de quarto. Como é que me estou a sair como tua colega de quarto?", perguntou de seguida a apresentadora.

"[...] Estava nervosa por ires ficar lá. Limpei e mudei tudo do lado direito da casa de banho para que tivesses o teu espaço nas gavetas. Estava realmente pronta para te receber. A minha assistente foi lá no dia seguinte depois que tu saíste e eu perguntei como é que as coisas estavam. Ela disse que parecia estar tudo ótimo, eu disse para ela me mostrar e, de repente, reparei que a escova de dentes da Ellen estava do meu lado", partilhou.

"Perguntei logo, onde está a minha maquilhagem? Por isso, essencialmente, tu és uma péssima colega de quarto. Assumiste o meu lado e o teu", acrescentou.

Em sua defesa, a apresentadora disse que tinha sido a mulher, Portia, a "assumir o lado" de Cox.

Veja este momento abaixo:

Siga o link

Leia Também: Ellen DeGeneres passeia com novo Porsche de quase 200 mil dólares