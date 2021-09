Ella Travolta terminou o trabalho no filme 'Get Lost', inspirado em 'Alice no País das Maravilhas'. E para comemorar o fim da produção daquele que foi o seu primeiro papel no cinema, a jovem destacou algumas imagens no Instagram.

"O fim de 'Get Lost'!!! Esta tem sido uma experiência incrível. Budapeste tem sido um sonho e o mais importante, conheci e trabalhei com tantas pessoas incríveis", disse a jovem, de 21 anos, na legenda das fotografias que partilhou na rede social.

À mensagem acrescentou ainda um agradecimento a todos os que trabalharam consigo neste projeto.

Entre as imagens, além de ter mostrado uma foto onde aparece com o elenco, também destacou um registo em que surge ao lado do pai, John Travolta, numa visita aos bastidores. Veja a publicação na íntegra:

