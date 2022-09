Elisabete Cardoso esteve na passada terça-feira, 20 de setembro, no programa 'Júlia' para recordar a sua passagem por 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?'.

Entrevistada por Júlia Pinheiro, a cabeleireira recuou ao dia em que, já depois das gravações do formato da SIC, viu o agricultor José Coutinho perder a vida.

Elisabete Cardoso e Nélia, duas das pretendentes de José, ficaram amigas do agricultor depois do fim do programa, fazendo com frequência visitas à sua quinta em Vilar de Paraíso.

Foi precisamente durante uma destas visitas que José acabou por morrer. Elisabete recorda com grande emoção o momento em que encontrou o amigo caído no chão.

Por volta das 10h00, a cabeleireira ouviu um "ai aflitivo" que a fez descer ao quarto de José para ver se algo tinha acontecido. O agricultor "já estava deitado no chão, com uma respiração ofegante".

Nélia, que é enfermeira de profissão, "fez os primeiros socorros", enquanto Elisabete ligou para o INEM. "Saí logo do quarto porque percebi o que ia acontecer", confessou.

"O INEM chegou 35 minutos depois, para uma situação daquelas foi muito tempo. Já não havia nada a fazer, tínhamos perdido o nosso Zequinha", lamentou.

Apesar da dor que a perda causou, Elisabete diz ter o coração tranquilo por saber que o agricultor passou os últimos meses da sua vida muito feliz devido ao programa e às amigas que conheceu.

José Coutinho, de 68 anos, tinha graves problemas cardíacos.

Leia Também: Marie Brethenoux, de Agricultor, assume trabalho como stripper: "Adorei"