Marie Brethenoux, a mais polémica participante de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', aceitou numa entrevista conduzida por Júlia Pinheiro, no âmbito do programa 'Júlia', falar publicamente sobre o seu passado como stripper.

A luso-francesa explica que se sentiu discriminada e julgada ao tentar entrar no mercado de trabalho na área do marketing, tudo porque começou ainda muito nova a usar o seu corpo para trabalhar como modelo e tirar fotografias em lingerie.

"Como não arranjei trabalho, e também não queria estar sem fazer nada, entrei na área de usar o meu corpo e a minha imagem", referiu, explicando que foi nessa altura que aceitou posar completamente nua para revistas masculinas como a Playboy e Penthouse.

Das fotografias em nu integral para o striptease foi um 'pulinho'. A agricultora, que agora procura um amor no programa da SIC, começou a fazer animação noturna em Portugal. Aos 17 anos, dançar em discotecas era para Marie a forma mais fácil de pagar os estudos.

Já em França e depois de ver várias portas fechadas, a jovem decidiu estrear-se num clube de striptease. "Fiquei quase cinco anos a trabalhar naquele clube, dançava cinco noites por semana", desvendou, assegurando que sempre se sentiu respeitada naquela função.

"Adorei este trabalho", garantiu. "Durante cinco anos encarei o papel da Marie dançarina", completou ainda.

Atualmente, Marie diz estar numa nova fase, longe da vida excitante que tinha em Paris e preparada para encontrar o homem da sua vida.

