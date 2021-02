Eliane Tchissola, antiga concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, está grávida da sua primeira filha: uma menina cujo nome foi revelado no decorrer desta semana.

Kehlani Johnson foi o nome escolhido por Lia para a bebé. Uma forma de homenagear o irmão, Johnson, que morreu em criança.

Para Lia, como é tratada pelos fãs, esta gestação foi um sonho tornado realidade, tal como a própria já referiu várias vezes nas suas redes sociais. Aliás, é precisamente através das redes sociais que a ex-'Love On Top' dá conta do momento feliz que está a viver através das muitas fotografias que tem vindo a partilhar com os fãs.

Veja na galeria as imagens da primeira gravidez de Lia.

