Mafalda Castro esteve na antena da TVI esta semana fazendo companhia aos espetadores no 'Dois às 10'. A comunicadora foi chamada a substituir Maria Botelho Moniz durante as suas férias, acompanhando Cláudio Ramos nas emissões do programa matutino.

Mafalda destacou-se pela energia e boa disposição, características elogiadas por Cláudio Ramos, mas também pela elegância e estilo dos looks que elegeu para as emissões.

Além de ter brilhado no 'Dois às 10', na tarde de quarta-feira fez companhia a Manuel Luís Goucha na emissão especial 'Festas de Verão'.

Quanto aos visuais, espreite a galeria e inspire-se nas escolhas da comunicadora.

