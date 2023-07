"Foi uma semana bonita", começou por dizer Cláudio Ramos esta sexta-feira, 14 de julho, utilizando as suas redes sociais para fazer um balanço da experiência que teve nos últimos dias ao conduzir o 'Dois às 10', da TVI, ao lado de Mafalda Castro.

O apresentador não poupou nos elogios à colega, que esteve a substituir Maria Botelho Moniz durante as suas férias.

"Gosto da Mafalda e por isso gosto de trabalhar com Ela. Gosto de gente que entende as oportunidades que são dadas e as agarra com vontade de fazer bem feito", enalteceu.

"Ela não tem máscara. É na televisão como a conheço na vida. Tem sempre a voz colocada e está sempre bonita, mesmo antes da caracterização atacar. Deve ser um dom! Mas para lá disso é uma boa companheira, prepara-se exaustivamente para o que vai fazer e tem a humildade de saber que há caminho para trilhar e crescer", continuou.

"Gosto de gente que se entrega, que dá leveza e que respeita. Obrigado Mafalda", disse ainda, realçando que na próxima segunda-feira volta a ter Maria Botelho Moniz em estúdio depois "de umas merecidas férias".

"Vem com a criança mais crescida e ainda mais feliz, aposto! Lá estaremos os dois. Às dez", completou.

