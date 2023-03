A noite deste domingo, 12 de março, ficou marcada pela 95.ª cerimónia dos Óscares. O evento, que teve lugar no lugar no Dolby Theatre, em Hollywood, Califórnia, contou com a presença de diversas estrelas do grande ecrã.

Como manda a tradição, a maioria posou na passadeira vermelha de maneira a exibir o visual para a ocasião.

Veja na galeria uma seleção das musas que brilharam na red carpet.