João Almeida foi um dos convidados que mais marcou Manuel Luís Goucha nos últimos tempos. Diagnosticado com uma paralisia cerebral, João precisava de uma nova cadeira de rodas há já vários anos, uma vez que aquela com que andava era emprestada e desajustada às suas necessidades, provocando-lhe dores no corpo.

Ora, esta sexta-feira, dia 8, foi transmitido no programa 'Você na TV' o momento em que o jovem recebe o tão desejado presente do apresentador, cuja entrega se atrasou por causa da pandemia.

Na sua conta de Instagram, Goucha partilhou uma fotografia do jovem com um sorriso de 'orelha a orelha'.

"Um dos sonhos do João está concretizado. O seu sorriso é o melhor prémio", afirmou na legenda da publicação.

Veja o momento aqui.