Esta quarta-feira, dia 13, Fátima Lopes completa 51 anos de vida, data que preferiu festejar pela primeira vez longe da televisão, conforme fez questão de explicar aos telespectadores.

"Este ano, pela primeira vez desde que me estreei como apresentadora, não vou estar aqui no dia dos meus anos. Porquê? Este é efetivamente um ano diferente para todos e achei que este ano tinha de o passar na totalidade com os meus filhos e com os meus pais. Vou estar em casa a aproveitar cada segundo daqueles que amo profundamente", afirmou.

Desejamos as maiores felicidades à apresentadora neste dia!

