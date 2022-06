A princesa Eugenie não falhou as celebrações do Trooping the Colour, ocasião que destacou nas suas redes sociais com uma fotografia na qual aparece na companhia do marido, Jack Brooksbank, e do filho de ambos, August, de um ano.

Como aconteceu com outros membros da família real, o visual de Eugenie suscitou curiosidade.

A filha do príncipe André apostou num modelito da marca Self-portait, o Chiffon Scallop. A peça destacava-se pelos pormenores românticos, como as mangas em renda e o laço na zona do pescoço.

A título de curiosidade, o vestido faz parte da atual coleção da marca e está à venda por 370 libras (433,12 euros).



© Site Self-portait