É dia de festa em casa de Teresa Guilherme. A apresentadora completa este sábado, dia 27 de junho, 65 anos de vida.

A data é importante e não poderia deixar de ser assinalada. Em sua casa, a apresentadora reuniu a família mais próxima para que lhe cantassem os parabéns com o mais original bolo de aniversário de sempre.

"Um bolo de aniversário muito especial: Cerejas do Fundão e mamão do brasil. Maravilhoso", pode ler-se na legenda da fotografia que divide com os seguidores o resultado desta receita bem mais saudável que o habitual.

