Georgina Rodríguez já habitou os fãs à sua versatilidade no que toca a looks. Se em muitas ocasiões tirou o fôlego com deslumbrantes visuais de gala, no dia-a-dia opta por um estilo mais casual. Este domingo voltou a partilhar com os fãs uma combinação na qual reina o conforto.

Calças de ganga, t-shirt, parka bege e ténis brancos. Foi esta a escolha que a espanhola completou ainda com alguns acessórios como um cinto e uma carteira à tira-colo.

Nos Insta Stories, onde partilhou o look, a namorada de Cristiano Ronaldo questionou os fãs se a escolha estava aprovada. Confira abaixo e diga-nos.

© Instagram - georginagio

