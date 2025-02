A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou mais apresentadores para a cerimónia dos Óscares que irá decorrer no dia 2 de março.

Esta terça-feira, 18 de fevereiro, os produtores executivos anunciaram novos nomes de personalidades que entregarão as estatuetas douradas.

Joe Alwyn, Ana De Armas, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Lily-Rose Depp, Selena Gomez, Goldie Hawn, Connie Nielsen Ben Stiller e Oprah Winfrey foram os nomes avançados.

Muitos destas celebradas estão ligadas aos filmes nomeados aos prémios, tais como 'Emília Pérez', 'O Brutalista' e 'Gladiador II'.

Ana De Armas, por exemplo, é a protagonista de 'Do Mundo de John Wick: Ballerina', um dos filmes mais aguardados nos cinemas este ano.

Além dos apresentadores de prémios, foi ainda revelado o nome do locutor que irá dizer as curiosidades sobre os vencedores quando subirem ao palco para receber os prémios - Nick Offerman, da série 'The Last of Us'.

A cerimónia dos Óscares vai ser conduzida pela primeira vez pelo comediante Conan O’Brien.

