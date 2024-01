Joana Marques sopra 38 velas esta quarta-feira, dia 3 de janeiro, e foi a convidada da 'Grande Entrevista', conduzida por Vítor Gonçalves, na RTP3.

Na conversa com o jornalista, a radialista falou sobre uma "pandemia dos egos descontrolados" que se vive hoje em dia, citando novas "profissões como youtubers e influencers" que Joana considera que "do ponto de vista cómico são ótimas, mas do ponto de vista do país nem por isso".

Ainda na temática dos egos, questionada sobre quais seriam os 'narcisos do ano', Joana citou o nome de Gustavo Santos. "Passam os anos e ele continua a aparecer. Achei uma perspetiva interessante por ser tão 'zen', mas ao falar da sua nova mulher [Mafalda Rodiles] numa entrevista recente ter dito que ao início da relação tinha que ser ela a adaptar-se", afirmou.

Já sobre aqueles que mais se sentem melindrados com o seu programa das manhãs da Renascença, 'Extremamente Desagradável', a radialista refere que são os jornalistas quem mais se ofende. "Se tivesse que fazer uma lista das profissões mais problemáticas, [nisto de] se ofenderem, diria que os jornalistas estão na lista, precisamente por se levarem tão a sério", revelando que considera normal que assim seja, uma vez que essa é uma profissão que exige grande seriedade na esmagadora maioria do tempo.

Durante a entrevista, Vítor Gonçalves questionou ainda Joana sobre se já se arrependeu de algum texto de humor que escreveu.

"Não", começou por dizer a radialista e humorista. "Há cuidados mínimos que é preciso ter. Há uns tempos falei de uma atriz [no 'Extremamente Desagradável] e depois recebi mensagens a dizer que ela fazia anos nesse dia. Eu não sabia e se tivesse sabido não o teria feito [nesse dia]. Mas arrepender-me não. Arrependo-me de algumas piadas que em casa acho que vão resultar bem e depois em estúdio com a Inês Lopes Gonçalves e a Ana Galvão vejo que não".

