Apesar de toda a agitação por que se está a passar por causa da pandemia do novo coronavírus que fez com que as pessoas ficassem em isolamento, esta sexta-feira, dia 27, algo deixou Carolina Deslandes com um sorriso na cara.

Conforme a própria cantora afirmou na sua conta de Instagram, já saiu a primeira campanha publicitária que fez com os três filhos, neste caso, para o Boticário.

"A nossa primeira campanha. E não podia ser mais especial. Esta é a campanha do Boticário para o dia da mãe, e fala de como os nossos filhos nos prepararam para o mundo, para a vida, para o amor. São as minhas fotografias preferidas de sempre", fez saber, aproveitando para partilhar uma.

Ora veja!

