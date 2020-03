Carolina Deslandes voltou esta segunda-feira, dia 23, a usar as suas redes sociais para apelar a que todos sigam as medidas de prevenção que podem impedir a propagação do novo coronavírus.

Desta vez, a cantora publicou uma montagem fotografia onde vários profissionais de saúde mostram impressionantes marcas no rosto provocadas pelo facto de usarem durante muitas horas máscaras e outro material de proteção.

"Isto são profissionais de saúde com marcas na cara devido a quantidade de horas que passam de máscara e viseiras. E tu queres ir à praia?", questiona Deslandes, deixando assim o alerta a todos os que não seguem a recomendação de ficar em casa de quarentena.

