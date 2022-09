O rei Carlos III está no centro das atenções e não passou despercebido num momento mais caricato. Quando estava a assinar um livro de visita à residência oficial do Governo da Irlanda do Norte, a caneta do rei começou a largar tinta para os dedos e deixou o mesmo irritado.

Eduardo Madeira destacou as imagens desse momento na sua página de Instagram e não perdeu a oportunidade de se manifestar.

"Carlitos, não estavas capaz não vinhas. Agora, mau feitio é que não", escreveu.

