O rei Carlos III protagonizou um momento mais caricato durante a sua visita a Belfast, Escócia, que aconteceu hoje, 13 de setembro.

Conforme destaca a imprensa britânica, quando estava a assinar um livro da visita à residência oficial do Governo da Irlanda do Norte, a caneta do monarca deitou tinta para os dedos, algo que o deixou visivelmente irritado.

“Já não posso com isto”, desabafou o soberano.

A rainha consorte, Camilla, sugeriu então que fosse dada outra caneta ao rei.

