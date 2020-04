Tal como aconteceu com muitas pessoas, também Eduardo Madeira viu um dos seus projetos profissionais a sofrerem um atraso por causa da pandemia do novo coronavírus. Em causa estaria a publicação de um livro - 'O Infame Dicionário Cómico de Língua Portuguesa'

"Infelizmente, a situação que vivemos obrigou ao adiamento da publicação do meu novo livro, um projeto ao qual dediquei largos meses de trabalho, com o objetivo de vos fazer rir. O livro está pronto e chama-se 'O Infame Dicionário Cómico de Língua Portuguesa'. Trata-se de um livro que pretende divertir, provocar, estimular o pensamento, bulir com os nervos, ofender e, no fundo, provocar uma reação mais ou menos forte em quem, inconsequentemente, decidir lê-la", explica.

Contudo, nem tudo são más notícias: "Ora, como esta semana se vai assinalar o Dia Mundial do Livro, eu e a minha editora, a Contraponto, decidimos dar a todos os que estão interessados nesta obra a possibilidade de a reservarem desde já", adianta, sublinhando como os interessados o poderão fazer na publicação.

