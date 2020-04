Eduardo Madeira foi uma das primeiras pessoas que chamou a atenção para uma reportagem feita pela TVI acerca das estatísticas da Covid-19 no norte do país, a qual deu origem a uma enorme polémica. Já depois do pedido de desculpas do canal de televisão, o humorista pronunciou-se uma vez mais sobre o assunto nas redes sociais.

"A TVI pediu desculpa. Foi um engano. Errar é humano. Agora, não sei se não vão ter de fazer umas alterações para acalmar a coisa...", sublinhou na legenda de uma imagem alusiva precisamente à questão.

Também hoje, o atleta Lenine Cunha pronunciou-se sobre o assunto, elogiando a reação da RTP neste caso.

