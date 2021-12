A gala do 'Big Brother' deste domingo ficou marcada pelo emotivo abraço entre Bruno e o seu pai - um momento que pôs fim às diferenças que os separavam, nomeadamente à dificuldade do pai do arquiteto em aceitar a homossexualidade do filho.

Quem não ficou indiferente foi Eduardo Madeira, que destacou o abraço na sua página de Instagram, aproveitando para elogiar o reality show da TVI.

"O 'Big Brother' tem muitos defeitos. Eu próprio o usei como fonte de humor inúmeras vezes. Mas tem momentos que podem perdurar na memória coletiva. Este pai não aceitava a homossexualidade do filho. Hoje abraçou-o e deu-lhe força. Foi um grande momento. Tolerância, empatia, aceitação. Coisas importantes, não?", escreveu na legenda.

Veja aqui o momento na íntegra.

