Eduardo e Joana Machado Madeira presentearam os seus seguidores do Instagram esta terça-feira com novidades de Itália. O casal, que se encontra numa 'escapadinha' a dois, revelou as imagens que marcaram a passagem de ambos em Positano.

Tal como já tinha acontecido anteriormente, o humorista deixou os seguidores a chorar a rir com as suas imagens... é que além de mostrar o melhor destes dias a dois, Eduardo Madeira quis também partilhar as piores fotos do casal.

"Escapadinha de Fim-de-semana por Itália - As melhores e as piores fotos em Positano", pode ler-se na legenda da hilariante publicação.

