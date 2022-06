O Presidente da República voltou a ser protagonista de uma imagem viral ao deixar-se fotografar a beijar a barriga de uma mulher grávida no domingo, 12 de junho, durante as Marchas Populares.

A fotografia tornou-se objeto de discussão nas redes sociais e Eduardo Madeira não resistiu em comentar.

"Já dei voltas e mais voltas a pensar o que levou o presidente a dar este beijo. A pensar numa possível reeleição em 2040 não deve ser. Ou até talvez seja, com o speed do homem se calhar este miúdo ainda vota nele. O que é certo é que Marcelo ainda surpreende na sua capacidade de ir espalhando afectos. Da direita à esquerda há quem odeie intensamente este coração amanteigado do nosso chefe de estado. Eu cá gosto. Antes isto que trombudo e ressabiado. E, acima de tudo, gosto bastante desta foto", afirmou.

Concorda com o humorista?

Leia Também: Eduardo Madeira posa em fio dental. A reação hilariante da mulher