Esta quinta-feira, Eduardo Madeira começou o dia com uma 'missão': satisfazer um desejo de grávida da mulher, Joana Machado Madeira, que espera o segundo bebé. Objetivo que foi cumprido com sucesso e que ficou registado para as redes sociais.

"Quando a tua mulher está grávida e exige beber um sumo natural do Frutalmeidas logo pelas 9h da matina. Bom dia", escreveu o comediante na legenda de uma imagem do casal.

Recorde-se que Joana e Eduardo Madeira anunciaram que vão ser pais pela segunda vez há um mês. O bebé vem juntar-se a Leonor, de sete anos, filha de ambos, e a Rodrigo, de 19, fruto de um relacionamento passado do comediante.

