Eduardo Madeira sobre ao palco do Teatro Vilaret, em Lisboa, todas segundas-feiras do mês de agosto com o espetáculo 'Eduardo Madeira Convida'. Um espetáculo que esta segunda-feira ficou marcado por um pequeno acidente.

Deixando "sangue, suor e lágrimas" em palco, Eduardo Madeira acabou por abrir a testa.

"Quando a meio de um espectáculo abres a testa e segues. É o rock, pessoal. É o rock", contou o humorista nas suas redes sociais.

Apesar do acidente, o humorista não deixa de descrever o seu último espetáculo como "uma noitaça épica".

Leia Também: Eduardo Madeira aplaude atitude de Paul McCartney: "Lições"