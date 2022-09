Chiara celebrou sete meses de vida e o papás voltaram a festejar em grande. Como Edson Celulari e a companheira, Karin Roepke, mostraram no Instagram, desta vez a festa foi inspirada na personagem de banda desenhada Winnie the Pooh.

"A comemorar os sete meses desta ursa fofa", pode ler-se numa vídeo com várias imagens deste momento especial.

Nas stories, o ator brasileiro destacou três fotografias. Veja na galeria.

De recordar que esta é a primeira filha do casal. No entanto, Edson Celulari é ainda pai de Enzo e Sophia, da relação passada com Cláudia Raia.

Leia Também: Edson Celulari celebra os cinco meses de vida da filha mais nova