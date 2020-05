Edmar volta a ser o tema do momento na casa do 'Big brother'. Foi em conversa com a venezuelana Angélica que o concorrente acabou por fazer uma surpreendente revelação sobre a sua vida amorosa.

Enquanto cantava uma das suas músicas, Edmar explicou que o tema foi feito em homenagem ao seu ex-namorado que, tal como diz a letra, fazia filmes pornográficos amadores.

"Depois de três meses de relação ele contou-me que ele fez um porno amador (...) e foi pago com 700 libras (cerca de 700 euros). Era amador, era barato", explicou o divertido jovem de Mirandela.

